«Трабзонспор» требует € 20 млн за своего форварда, «Зенит» предлагал € 14,5 млн — источник

«Трабзонспор» требует € 20 млн за переход 21-летнего центрального нападающего Филипе Августо, интерес к которому проявляет «Зенит». На текущий момент между сторонами продолжается переговорный процесс. Об этом сообщает аккаунт Trabzon Kulis, специализирующийся на новостях о команде из Трабзона, на своей странице в социальной сети X.

Ранее источник сообщал о готовности санкт-петербургского клуба заплатить за трансфер Августо € 10 млн сразу и ещё € 4,5 млн в виде бонусов. Кроме того, сине-бело-голубые предлагают турецкой команде 15% от последующей продажи бразильского форварда.

Августо играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

