Тимо Вернер прешёл из «РБ Лейпциг» в «Сан-Хосе Эртквейкс»

29-летний немецкий нападающий Тимо Вернер прешёл из «РБ Лейпциг» в клуб МЛС «Сан-Хосе Эртквейкс», сообщает официальный сайт американского клуба.

Контракт с форвардом рассчитан до июня 2028 года.

В текущем сезоне у Вернера три матча за «РБ Лейпциг», в которых не отметился результативными действиями. Ранее он был в аренде в «Тоттенхэме», где за 18 игр прошлого сезона также забить не сумел, но отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 3 млн.

Вернер является лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига», на его счету 113 голов в 216 матчах за команду.