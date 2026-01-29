Виталий Кафанов высказался о роли Хайкина в выходе «Будё-Глимт» в плей-офф Лиги чемпионов

Тренер по вратарям сборной России Виталий Кафанов оценил выступление норвежского «Будё-Глимт» на общем этапе Лиги чемпионов, отметив действия российского голкипера команды Никиты Хайкина. Вратарь получил наивысшую оценку среди всех игроков матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» из Мадрида (2:1) по версии нескольких статистических порталов.

«Во вчерашнем матче «Будё-Глимт» с мадридским «Атлетико», не побоюсь этого слова, победу норвежскому клубу принёс российский вратарь, отразив большое количество опасных ударов. На протяжении всего турнира Никита обеспечивал своему клубу немало очков и помог пройти в плей-офф Лиги чемпионов, что является наивысшим достижением «Будё-Глимт» за всю историю. Сразу по окончании матча отправил Никите поздравление и выразил восхищение его мастерством», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Будё-Глимт» вышел в плей-офф, заняв 23-е место в турнирной таблице. Норвежская команда набрала девять очков за восемь встреч и может сыграть с «Интером» или мадридским «Реалом» в стыковых матчах.