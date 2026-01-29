Скидки
Главная Футбол Новости

Кафанов: Сафонов доказал, что по‑прежнему остаётся основным голкипером «ПСЖ»

Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). В этой игре российский футболист совершил три спасения.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
1:0 Витинья – 8'     1:1 Уиллок – 45+2'    

«Получилось так, как мы и предполагали, что месяц уйдёт на восстановление. И Матвею будет достаточно одной недели, чтобы получить место в основном составе. Матч с «Ньюкаслом» был важным с точки зрения психологии для Матвея, потому что месяц он не был задействован в тренировках как вратарь. И было непонятно, доверят ли тренеры ему пост номер один сразу в матче Лиги чемпионов. Думаю, сыграло роль, что Сафонов очень ярко провёл прошедшие встречи, а Шевалье выглядел неубедительно в тот период, когда он залечивал травму. Этот матч должен был доказать, что Матвей по‑прежнему остаётся основным голкипером «ПСЖ». И он блестяще с этой задачей справился. Матвей отыграл очень уверенно и в концовке матча спас свою команду от поражения. Думаю, что теперь у тренеров нет сомнений, что Матвей Сафонов по‑прежнему основной вратарь, — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

