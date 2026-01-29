Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака» после матча ЛЧ

«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака» после матча ЛЧ
Комментарии

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию с бывшим нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном и экс-полузащитником «Краснодара» Виктором Классоном после матча с «Копенгагеном» (4:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ларссон играет за команду из Дании с 2023 года, Классон — с 2022 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 1
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дадасон – 4'     1:1 Левандовски – 48'     2:1 Ямаль – 60'     3:1 Рафинья – 69'     4:1 Рашфорд – 85'    

«Уважение к соперникам. Отличная игра, «Копенгаген», — прокомментировали фотографию сине-гранатовые.

Фото: ФК «Барселона»

Ларссон являлся футболистом «Спартака» с 2019 по 2022 год. Классон играл за «Краснодар» с 2017 по 2022 год.

В матче с «Барселоной» Ларссон провёл на поле 65 минут. Классон вышел на 55-й минуте.

«Трабзонспор» ведёт переговоры о переходе Барко из «Спартака» — Trabzon Kulis

Самые титулованные футбольные клубы России:

