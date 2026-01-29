«Барселона» выложила фото с экс-игроками «Краснодара» и «Спартака» после матча ЛЧ

Пресс-служба «Барселоны» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографию с бывшим нападающим «Спартака» Джорданом Ларссоном и экс-полузащитником «Краснодара» Виктором Классоном после матча с «Копенгагеном» (4:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ларссон играет за команду из Дании с 2023 года, Классон — с 2022 года.

«Уважение к соперникам. Отличная игра, «Копенгаген», — прокомментировали фотографию сине-гранатовые.

Фото: ФК «Барселона»

Ларссон являлся футболистом «Спартака» с 2019 по 2022 год. Классон играл за «Краснодар» с 2017 по 2022 год.

В матче с «Барселоной» Ларссон провёл на поле 65 минут. Классон вышел на 55-й минуте.

