Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо сравнил особенности общения в России и Катаре

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, ныне выступающий за «Аль-Садд», сравнил особенности общения в России и Катаре.

«Здесь мы в основном используем английский. Сами катарцы между собой говорят на своём языке, но когда они рядом с нами, переходят на английский. Получается, нет необходимости учить арабский. В России было немного иначе, потому что в России любят, когда говорят по-русски и приходилось прилагать чуть больше усилий в общении», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.