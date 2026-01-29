Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо сравнил особенности общения в России и Катаре

Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо сравнил особенности общения в России и Катаре
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, ныне выступающий за «Аль-Садд», сравнил особенности общения в России и Катаре.

«Здесь мы в основном используем английский. Сами катарцы между собой говорят на своём языке, но когда они рядом с нами, переходят на английский. Получается, нет необходимости учить арабский. В России было немного иначе, потому что в России любят, когда говорят по-русски и приходилось прилагать чуть больше усилий в общении», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, бразильский полузащитник выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.

Материалы по теме
«Великий футболист». Клаудиньо назвал игрока «Зенита», по которому сильнее всех скучает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android