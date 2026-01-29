Новичок «Зенита» Джон Джон попрощался с экс-клубом «Ред Булл Брагантино»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Джон Джон обратился к болельщикам «Ред Булл Брагантино» после перехода в санкт-петербургский клуб.

«Это счастье. Играя здесь, я старался выкладываться на полную и был очень счастлив. Я приехал сюда очень уязвимым, но вы протянули мне руку помощи. Верю, что благодаря этому стал очень сильным человеком. Мы шли вместе, и это было для меня важным, помогало оставаться стойким и готовым к новым вызовам.

Каким я хочу остаться в памяти болельщиков? Человеком, пришедшим помочь и поддержать «Ред Булл Брагантино». Каждый раз, выходя на поле, старался выкладываться на полную, не только для себя и своей команды, но и для болельщиков. Надеюсь, что они сохранят обо мне очень хорошие воспоминания, ведь я сражался за клуб», — приводит слова Джона пресс-служба «Ред Булл Брагантино» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе нападающего 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Джон играл за «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 14 результативными передачами.

