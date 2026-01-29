Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Мостовой: «Арсенал» сейчас доминирующая команда в ЛЧ, но дальше будет сложнее

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал выступление лондонского «Арсенала» на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Пушкари» выиграли все восемь матчей с общим счётом 23:4.

«Сейчас, например, «Арсенал» громит всех подряд в Лиге чемпионов. Посмотрим, как будет дальше. «Арсенал» однозначно можно назвать не открытием сезона в Лиге чемпионов, а доминирующей командой.

Но я могу сейчас сказать, что «Арсеналу» потом однозначно будет уже не так просто. В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял первое место в таблице на групповом этапе, а потом на следующей стадии вылетел», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Арсенал» с 24 очками занял первое место в турнирной таблице Лиги чемпионов и вышел напрямую в 1/8 финала турнира. В плей-офф английская команда сыграет с одним из победителей пары «Олимпиакос»/«Боруссия» Дортмунд — «Байер»/«Аталанта».

