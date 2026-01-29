Юран: ничего удивительного, что пять английских команд в топ-8 ЛЧ. АПЛ — лучшая в Европе

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран высказался об уровне английской Премьер-лиги.

«Считаю английский чемпионат лучшим в Европе. Это показывают результаты в Лиге чемпионов. В АПЛ серьёзный уровень и серьёзные иностранцы. Для меня ничего удивительного, что пять английских команд в топ-8. Повторюсь, это чемпионат номер один в Европе. В АПЛ не одна или две команды борются за чемпионство, а до девяти команд, которые могут претендовать, — высочайший уровень», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 матчей чемпионата Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. В топ-4 также входят «Манчестер Сити» (46 очков), «Астон Вилла» (46) и «Манчестер Юнайтед» (38).