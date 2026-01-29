«Аль-Хиляль» благодаря голу на 90-й минуте сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Сауд бин Джалави Спортс Сити» (Даммам, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэл Клаус из Бразилии. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Рубен Невеш. Полузащитник гостей отличился на восьмой минуте встречи. Через две минуты хавбек хозяев поля Наитан Нандес сравнял счёт. Во втором тайме на 76-й минуте нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари снова восстановил равенство в счёте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на третьей строчке, у команды 40 набранных очков.