Главная Футбол Новости

Аль-Кадисия — Аль-Хиляль, результат матча 29 января 2026, счет 2:2, 19-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» благодаря голу на 90-й минуте сыграл вничью с «Аль-Кадисией» в Про-Лиге
Комментарии

Завершился матч 19-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Хиляль». Команды играли на стадионе «Принц Сауд бин Джалави Спортс Сити» (Даммам, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэл Клаус из Бразилии. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
29 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
2 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Невеш – 8'     1:1 Нандес – 10'     2:1 Киньонес – 76'     2:2 Аль-Давсари – 90'    

Счёт в матче открыл Рубен Невеш. Полузащитник гостей отличился на восьмой минуте встречи. Через две минуты хавбек хозяев поля Наитан Нандес сравнял счёт. Во втором тайме на 76-й минуте нападающий «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес вывел свою команду вперёд. В конце встречи на 90-й минуте полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари снова восстановил равенство в счёте.

После 18 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 46 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Кадисия» располагается на третьей строчке, у команды 40 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026 Материалы по теме
