Рой Кин высказался о Кэррике и месте, которое займёт «МЮ» по итогам сезона АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в критической форме высказался о перспективах главного тренера команды Майкла Кэррика, а также выразил мнение, какое место займёт клуб по итогам сезона в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» определённо должен быть на четвёртом или пятом месте, если только всё не пойдёт наперекосяк. Так что ж? Разве это означает, что он должен стать тренером «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе? Если бы вы спросили четыре или пять недель назад, кто станет будущим тренером клуба, имя Кэррика даже не прозвучало», — приводит слова Кина Sky Sports.

После 23 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

