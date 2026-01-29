Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» улучшил предложение по форварду Августо до € 15 млн + 20% от перепродажи — Сердар

«Зенит» улучшил предложение по форварду Августо до € 15 млн + 20% от перепродажи — Сердар
Комментарии

«Зенит» обновил предложение по покупке 21-летнего центрального нападающего «Трабзонспора» Филипе Августо. Санкт-петербургский клуб готов заплатить € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Также сине-бело-голубые предлагают турецкой команде 20% от последующей продажи бразильского форварда. Об этом сообщает журналист Сердар на своей странице в социальной сети X.

Ранее аккаунт Trabzon Kulis, специализирующийся на новостях о команде из Трабзона, на своей странице в социальной сети X сообщил о готовности «Зенита» заплатить за трансфер Августо € 10 млн сразу и ещё € 4,5 млн в виде бонусов. Подчёркивалось, сине-бело-голубые предлагают «Трабзонспору» 15% от последующей продажи футболиста.

Августо играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
«Трабзонспор» требует € 20 млн за своего форварда, «Зенит» предлагал € 14,5 млн — источник

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android