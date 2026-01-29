«Зенит» улучшил предложение по форварду Августо до € 15 млн + 20% от перепродажи — Сердар

«Зенит» обновил предложение по покупке 21-летнего центрального нападающего «Трабзонспора» Филипе Августо. Санкт-петербургский клуб готов заплатить € 10 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Также сине-бело-голубые предлагают турецкой команде 20% от последующей продажи бразильского форварда. Об этом сообщает журналист Сердар на своей странице в социальной сети X.

Ранее аккаунт Trabzon Kulis, специализирующийся на новостях о команде из Трабзона, на своей странице в социальной сети X сообщил о готовности «Зенита» заплатить за трансфер Августо € 10 млн сразу и ещё € 4,5 млн в виде бонусов. Подчёркивалось, сине-бело-голубые предлагают «Трабзонспору» 15% от последующей продажи футболиста.

Августо играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

