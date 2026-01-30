Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026

Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026
Определились пары стыковых матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026.

Лига Европы. Пары стыковых матчей

«Селтик»/«Лудогорец» — «Штутгарт»/«Ференцварош»;
«Фенербахче»/«Панатинаикос» — «Ноттингем Форест»/«Виктория Пльзень»;
«Динамо» З/«Бранн» — «Генк»/«Болонья»;
ПАОК/«Лилль» — «Црвена Звезда»/«Сельта»;
«Лудогорец»/«Селтик» — «Ференцварош»/«Штутгарт»;
«Панатинаикос»/«Фенербахче» — «Виктория Пльзень»/«Ноттингем Форест»;
«Бранн»/«Динамо» З — «Болонья»/«Генк»;
«Лилль»/ПАОК — «Сельта»/«Црвена Звезда»;

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
