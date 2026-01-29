Александр Мостовой назвал команду-разочарование на групповом этапе Лиги чемпионов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о разочаровавшей команде на общем этапе Лиги чемпионов.

«Если говорить о команде разочаровании на групповом этапе Лиги чемпионов — это «Вильярреал». До сих пор не пойму — хорошая команда с хорошим подбором футболистов. А так все команды, которые должны были попасть в 24 места в таблице Лиги чемпионов, там и оказались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После завершения общего этапа Лиги чемпионов «Вильярреал» набрал одно очко и занял предпоследнее, 35-е место.

