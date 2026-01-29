Экс-игрок «Зенита» Клаудиньо сравнил Санкт-Петербург и Доху

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, ныне выступающий за «Аль-Садд», сравнил Санкт-Петербург и Доху, в которой сейчас проживает.

«Они разные. В Петербурге не было такого пляжа, как здесь, не было дома с видом на пляж. Но Петербург потрясающе красивый город с богатой историей и культурой. Там я жил, любуясь красивым городом. Здесь я живу, любуясь морем, как в Сантусе. Так что думаю, это разные вещи, разные виды красоты, но оба этих места очень хороши», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Футболист выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.