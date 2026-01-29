Романо отреагировал на слухи о возможном назначении экс-тренера «Спартака» Эмери в «Реал»

Внутри мадридского «Реала» действительно обсуждаются кандидатуры Юргена Клоппа и Унаи Эмери на пост главного тренера «сливочных». Однако на текущий момент всё находится на начальной стадии в виде внутренних дискуссий в клубе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, в «Реале» составляют шорт-лист специалистов, способных принять команду летом. При этом план на лето ещё не утверждён, переговоры с потенциальными кандидатами не ведутся. Мадридский клуб предоставит шанс Альваро Арбелоа тренировать «сливочных» до конца сезона. Романо подчёркивает, что Эмери полностью сконцентрирован на работе в «Астон Вилле».

«Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 2012 году испанский специалист работал в московском «Спартаке».

