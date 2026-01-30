Расписание стыковых матчей плей-офф Лиги Европы — 2025/2026

Завершился общий этап Лиги европы сезона-2025/2026. По его итогам определились восемь пар в стыковых матчах плей-офф турнира. Первые встречи команд состоятся 19 февраля. Ответные матчи пройдут 26 февраля 2026 года.

«Селтик»/«Лудогорец» — «Штутгарт»/«Ференцварош»;

«Фенербахче»/«Панатинаикос» — «Ноттингем Форест»/«Виктория Пльзень»;

«Динамо» З/«Бранн» — «Генк»/«Болонья»;

ПАОК/«Лилль» — «Црвена Звезда»/«Сельта»;

«Лудогорец»/«Селтик» — «Ференцварош»/«Штутгарт»;

«Панатинаикос»/«Фенербахче» — «Виктория Пльзень»/«Ноттингем Форест»;

«Бранн»/«Динамо» З — «Болонья»/«Генк»;

«Лилль»/ПАОК — «Сельта»/«Црвена Звезда»;

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.