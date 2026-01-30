Лига Европы — 2025/2026: команды, вылетевшие из турнира после общего этапа

Завершился общий этап Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, по его итогам определились команды, покинувшие турнир на данной стадии.

В сводной таблице Лиги Европы места с 25-го по 36-е заняли «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Ред Булл Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальмё» и «Маккаби» Тель-Авив.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.