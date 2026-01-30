Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы — 2025/2026: команды, вылетевшие из турнира после общего этапа

Лига Европы — 2025/2026: команды, вылетевшие из турнира после общего этапа
Комментарии

Завершился общий этап Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, по его итогам определились команды, покинувшие турнир на данной стадии.

В сводной таблице Лиги Европы места с 25-го по 36-е заняли «Янг Бойз», «Штурм», ФКСБ, «Гоу Эхед Иглс», «Фейеноорд», «Базель», «Ред Булл Зальцбург», «Рейнджерс», «Ницца», «Утрехт», «Мальмё» и «Маккаби» Тель-Авив.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. Финал турнира состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события четверга: Лига Европы, жара на Australian Open, хоккей и баскетбол
Топ-события четверга: Лига Европы, жара на Australian Open, хоккей и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android