Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«В такой момент забываешь про всё». Моуринью извинился перед Арбелоа за празднование гола

«В такой момент забываешь про всё». Моуринью извинился перед Арбелоа за празднование гола
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что извинился перед наставником мадридского «Реала» Альваро Арбелоа за чрезмерно эмоциональное празднование гола своей команды на 90+8-й минуте в матче общего этапа Лиги чемпионов, в котором португальцы одержали победу со счётом 4:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Приношу свои извинения за то, как я праздновал гол. Но Альваро Арбелоа — человек футбольный, он прекрасно понимает, что в такой момент забываешь про всё, забываешь, что Альваро сидит рядом, на скамейке запасных своей команды. Я принёс извинения», — приводит слова Моуринью ESPN.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отличился на 90+8-й минуте, забив головой после подачи со штрафного. Благодаря этому клуб из Лиссабона вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Тренерский штаб «Бенфики» и запасные игроки выбежали на поле, а сам Моуринью активно размахивал руками и жестикулировал в сторону болельщиков прямо перед Альваро Арбелоа.

