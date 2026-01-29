Скидки
Сафонов: думаю, теперь половина моих подписчиков в соцсети из Бразилии

Сафонов: думаю, теперь половина моих подписчиков в соцсети из Бразилии
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил благодарность бразильским болельщикам, поддерживающим его. Россиянин отразил четыре пенальти подряд в серии пенальти финального матча Межконтинентального кубка ФИФА, благодаря чему парижане победили «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). После этого фанаты других бразильских команд начали активно благодарить Сафонова в социальных сетях.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Думаю, половина моих подписчиков в соцсети теперь из Бразилии. Я даже подумал, что мне, возможно, нужно улучшить свой португальский. Большое спасибо за сообщения ото всех, кто комментировал и хвалил меня. Огромное спасибо!» — приводит слова российского вратаря TNT Sports Brasil.

