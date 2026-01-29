Скидки
Goal: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после общего этапа, «Барселона» — вне топ-3

Goal: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после общего этапа, «Барселона» — вне топ-3


Новостной сайт Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после завершения общего этапа соревнования. По мнению интернет-портала, «Арсенал» является фаворитом на победу в турнире. Лондонский клуб занял первое место на стадии общего этапа.

Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии Goal:

  1. «Арсенал».
  2. «Бавария».
  3. «Ливерпуль».
  4. «Барселона».
  5. «Манчестер Сити».
  6. «ПСЖ».
  7. «Челси».
  8. «Реал» Мадрид.
  9. «Тоттенхэм».
  10. «Спортинг».

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

