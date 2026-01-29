Goal: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после общего этапа, «Барселона» — вне топ-3
Новостной сайт Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после завершения общего этапа соревнования. По мнению интернет-портала, «Арсенал» является фаворитом на победу в турнире. Лондонский клуб занял первое место на стадии общего этапа.
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии Goal:
- «Арсенал».
- «Бавария».
- «Ливерпуль».
- «Барселона».
- «Манчестер Сити».
- «ПСЖ».
- «Челси».
- «Реал» Мадрид.
- «Тоттенхэм».
- «Спортинг».
Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
