Goal: «Арсенал» — фаворит на победу в ЛЧ после общего этапа, «Барселона» — вне топ-3

Новостной сайт Goal обновил рейтинг главных претендентов на победу в Лиге чемпионов после завершения общего этапа соревнования. По мнению интернет-портала, «Арсенал» является фаворитом на победу в турнире. Лондонский клуб занял первое место на стадии общего этапа.

Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии Goal:

«Арсенал». «Бавария». «Ливерпуль». «Барселона». «Манчестер Сити». «ПСЖ». «Челси». «Реал» Мадрид. «Тоттенхэм». «Спортинг».

Напомним, стыковые матчи нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся 17-18 и 24-25 февраля 2026 года. Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

