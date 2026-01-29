«Бавария» установила дедлайн для Юпамекано по решению о новом контракте — Bild

«Бавария» установила крайний срок для защитника команды Деотшанкюля Юпамекано, который должен принять решение о продлении контракта с клубом до воскресенья, 1 февраля, сообщает Bild.

Предложение в его нынешнем виде действительно только до указанной даты. «Бавария» предлагает защитнику годовую зарплату в размере € 20 млн, прописной бонус около € 20 млн, а также внесла в контракт пункт о возможности выкупа футболиста, который начнёт действовать с 2027 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.