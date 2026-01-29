Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» установила дедлайн для Юпамекано по решению о новом контракте — Bild

«Бавария» установила дедлайн для Юпамекано по решению о новом контракте — Bild
Комментарии

«Бавария» установила крайний срок для защитника команды Деотшанкюля Юпамекано, который должен принять решение о продлении контракта с клубом до воскресенья, 1 февраля, сообщает Bild.

Предложение в его нынешнем виде действительно только до указанной даты. «Бавария» предлагает защитнику годовую зарплату в размере € 20 млн, прописной бонус около € 20 млн, а также внесла в контракт пункт о возможности выкупа футболиста, который начнёт действовать с 2027 года.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 25 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
«Бавария» не планирует улучшать предложение по контракту Юпамекано — Плеттенберг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android