Сафонов: умение отбивать пенальти не показывает уровень вратаря в целом

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов подчеркнул отсутствие взаимосвязи между умением голкиперов отбивать удары с пенальти и их игровым уровнем в целом.

«Кстати, умение отбивать пенальти не показывает уровень вратаря в целом. Хороший вратарь может не уметь отражать пенальти, а слабый может тащить одну «точку» за другой. Это никак не связано с общим уровнем – это просто отдельный навык. На мой взгляд, этот навык тренируем, но при этом нужно понимать, что именно ты делаешь. Здесь важно иметь открытый ум и стремление познавать новое.

Вообще, пенальти – особенная штука. Ты оказываешься один на один с нападающим, а никто, кроме тебя, не может предотвратить гол. В этом ощущении, определённо, есть магия, но не могу сказать, что в такие моменты думаю: «Сейчас как спасу, как стану героем матча, как меня все похвалят!» Такого нет, потому что назначенный пенальти в твои ворота, очевидно, отрицательная история для команды.

К тому же сейчас есть понимание, что оценка моих действий складывается далеко не из одних сейвов. Есть ещё много других компонентов и критериев, которые не менее важны. А пенальти – да, это очевидная вещь для всех, каждый понимает, как важно его отбить. Конечно, приятно взять пенальти, но стремиться стать героем матча – это эгоистично. Победа команды намного важнее», — приводит слова Сафонова Sports.ru.

