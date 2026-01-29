«Футбол состоит из расставаний». Клаудиньо — об Андрее Мостовом

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо высказался о команде, а также полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Приятно видеть, что у них всё хорошо, что они в отличном настроении. «Зенит» подарил мне много хороших друзей, Мостовой один из них. У нас было отличное взаимопонимание, как на поле, так и за его пределами. Но футбол состоит из расставаний», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист посетил тренировку «Зенита» на сборе в Катаре.

Футболист выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.