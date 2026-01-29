Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол состоит из расставаний». Клаудиньо — об Андрее Мостовом

«Футбол состоит из расставаний». Клаудиньо — об Андрее Мостовом
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Клаудиньо высказался о команде, а также полузащитнике сине-бело-голубых Андрее Мостовом.

«Приятно видеть, что у них всё хорошо, что они в отличном настроении. «Зенит» подарил мне много хороших друзей, Мостовой один из них. У нас было отличное взаимопонимание, как на поле, так и за его пределами. Но футбол состоит из расставаний», — сказал Клаудиньо в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Ранее сообщалось, что футболист посетил тренировку «Зенита» на сборе в Катаре.

Футболист выступал за российский клуб с 2021 по 2025 год, откуда перешёл в катарский клуб «Аль-Садд». В составе «Зенита» Клаудиньо трижды становился чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны и попадал в список 33 лучших футболистов чемпионата России от РФС.

Материалы по теме
Фото
Клаудиньо посетил тренировку «Зенита» в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android