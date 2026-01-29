«Я слишком увлёкся». Родриго высказался об удалении за минуту из-за споров с арбитром

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс попросил прощения за удаление на 90+7-й минуте матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:2). Бразильский вингер получил две жёлтые карточки за минуту за споры с арбитром. На 90+8-й минуте вратарь лиссабонской команды Анатолий Трубин забил гол в ворота «сливочных».
«Вчера я слишком увлёкся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю. Меня никогда раньше не удаляли с поля во время игр за «Реал». Я понимаю последствия. Приношу извинения болельщикам, клубу, моим товарищам по команде и тренеру. Мы останемся едины и продолжим бороться за эмблему и за Лигу чемпионов!» — написал Родриго на своей странице в социальной сети X.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
- 30 января 2026
-
00:00
- 29 января 2026
-
23:44
-
23:34
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:45
-
22:33
-
22:27
-
22:20
-
22:20
-
22:14
-
22:00
-
22:00
-
21:59
-
21:45
-
21:35
-
21:35
-
21:25
-
21:21
-
21:10
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
20:00