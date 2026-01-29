Скидки
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Я слишком увлёкся». Родриго высказался об удалении за минуту из-за споров с арбитром

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс попросил прощения за удаление на 90+7-й минуте матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:2). Бразильский вингер получил две жёлтые карточки за минуту за споры с арбитром. На 90+8-й минуте вратарь лиссабонской команды Анатолий Трубин забил гол в ворота «сливочных».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Вчера я слишком увлёкся, жалуясь на затягивание времени. Обычно я так не поступаю. Меня никогда раньше не удаляли с поля во время игр за «Реал». Я понимаю последствия. Приношу извинения болельщикам, клубу, моим товарищам по команде и тренеру. Мы останемся едины и продолжим бороться за эмблему и за Лигу чемпионов!» — написал Родриго на своей странице в социальной сети X.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

