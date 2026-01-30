Сафонов: сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал публикацию в своём телеграм-канале после матча с «Ньюкаслом» (1:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Российский голкипер вышел на поле впервые после травмы руки, полученной в финальной встрече Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.), которая состоялась 17 декабря.

«Матчи Лиги чемпионов всегда сложны и непредсказуемы, безусловно, жаль, что мы не добились положительного результата.

Но я даже не буду пытаться подобрать слова, чтобы описать те эмоции, которые испытал вчера. Травма, ожидание, просмотр [матчей] моей команды по ТВ и с трибуны, путь восстановления, долгожданный камбэк в общую группу, решающая игра — и я в воротах.

Сколько же всего слилось воедино в моей голове во время гимна Лиги чемпионов. И только в этот момент я сам осознал важность того, что мне доверились, и что вот он, результат моей работы за последние полгода», — написал Сафонов.

Материалы по теме Сафонов: умение отбивать пенальти не показывает уровень вратаря в целом

Как Сафонов стал героем ФИФА: