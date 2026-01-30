Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 29 января

В четверг, 29 января, состоялись 18 встреч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 29 января:

«Панатинаикос» (Греция) – «Рома» (Италия) – 1:1;

«Штутгарт» (Германия) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 3:2;

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Динамо» З (Хорватия) – 2:0;

«Лудогорец» (Болгария) – «Ницца» (Франция) – 1:0;

«Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – «Брага» (Португалия) – 0:0;

ФКСБ (Румыния) – «Фенербахче» (Турция) – 1:1;

«Порту» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) – 3:1;

«Ноттингем Форест» (Англия) – «Ференцварош» (Венгрия) – 4:0;

«Базель» (Швейцария) – «Виктория Пльзень» (Чехия) – 0:1;

«Маккаби» Т-А (Израиль) – «Болонья» (Италия) – 0:3;

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Сельта» (Испания) – 1:1;

«Лилль» (Франция) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0;

«Штурм» (Австрия) – «Бранн» (Норвегия) – 1:0;

«Астон Вилла» (Англия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 3:2;

«Генк» (Бельгия) – «Мальмё» (Швеция) – 2:1;

«Бетис» (Испания) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 2:1;

«Лион» (Франция) – ПАОК (Греция) – 4:2;

«Селтик» (Шотландия) – «Утрехт» (Нидерланды) – 4:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.