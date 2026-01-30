Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на новости об отказе Бензема играть за команду

Тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на новости об отказе Бензема играть за команду
Тренер «Аль-Иттихада» Сержиу Консейсау ответил на вопрос о нежелании нападающего Карима Бензема выступать за команду. Ранее появилась информация, что 38-летнего форварда оскорбило новое предложение саудовского клуба о сотрудничестве. Подчёркивалось, что француз лично попросил исключить его из состава на матч Про-Лиги с «Аль-Фатехом» (2:2).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 19-й тур
29 января 2026, четверг. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
2 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Javier – 25'     1:1 Батна – 74'     1:2 Javier – 84'     2:2 Варгас – 90+9'    

«Вам придётся спросить у руководства клуба о Кариме Бензема. Я здесь, чтобы тренировать, готовить команду к матчу, добиваться результатов, выигрывать титулы. Остальное выходит за рамки моей работы. Могу сказать лишь одно: Карим — отличный профессионал, фантастический игрок, которым я горжусь как тренер», — приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

