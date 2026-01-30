Тренер «Аль-Иттихада» отреагировал на новости об отказе Бензема играть за команду

Тренер «Аль-Иттихада» Сержиу Консейсау ответил на вопрос о нежелании нападающего Карима Бензема выступать за команду. Ранее появилась информация, что 38-летнего форварда оскорбило новое предложение саудовского клуба о сотрудничестве. Подчёркивалось, что француз лично попросил исключить его из состава на матч Про-Лиги с «Аль-Фатехом» (2:2).
«Вам придётся спросить у руководства клуба о Кариме Бензема. Я здесь, чтобы тренировать, готовить команду к матчу, добиваться результатов, выигрывать титулы. Остальное выходит за рамки моей работы. Могу сказать лишь одно: Карим — отличный профессионал, фантастический игрок, которым я горжусь как тренер», — приводит слова Консейсау журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой:
