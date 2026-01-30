«Он должен приносить пользу». Радимов — о Джоне Джоне

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о переходе нападающего Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» в «Зенит».

«Та результативность, которую он сохранил в нынешнем сезоне, вселяет оптимизм. Если покупают игрока и рассчитывают на него, он должен приносить пользу. Ни для кого не секрет, что из «Зенита» ты можешь попасть в национальную сборную. А для любого бразильского мальчишки это мечта номер один», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе 23‑летнего Джона Джона из бразильского «Ред Булл Брагантино» в среду, 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. В общей сложности Джон Джон провёл за свою предыдущую команду 76 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.