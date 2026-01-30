Скидки
«МЮ» детально изучает защитника Брауна, «Айнтрахт» может запросить более € 46 млн — TT

«Манчестер Юнайтед» активизировал поиски нового левого защитника и отправил скаутов в Германию для наблюдения за Натаниэлем Брауном из «Айнтрахта». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, ожидается, что 22-летний футболист покинет немецкую команду грядущим летом. Клубу, заинтересованному в Брауне, придётся заплатить более £ 40 млн (€ 46 млн). При этом «Айнтрахт» готовится к серьёзному интересу со стороны клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне Браун принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

