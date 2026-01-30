«Бетис» обыграл «Фейеноорд» и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бетис» (Испания) и «Фейеноорд» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра выступил Никола Дабанович (Черногория). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Бетиса» Антони на 17-й минуте. На 32-й минуте форвард Эз Абде удвоил преимущество хозяев в счёте. на 77-й минуте Каспер Тенгстедт сократил отставание. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После восьми туров общего этапа Лиги Европы «Бетис» набрал 17 очков, что позволило команде выйти в плей-офф турнира. «Фейеноорд» заработал шесть очков и завершил своё участие в Лиге Европы.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.