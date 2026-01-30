Стал известен лучший ассистент общего этапа Лиги Европы — 2025/2026

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество результативных передач (4) сделали четыре футболиста: нападающий «Браги» Рикарду Орта, полузащитник ПАОКа Андрия Живкович, нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав и вингер «Сельты» Брайан Сарагоса.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 30 января в Доме европейского футбола в Ньоне. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм».

Материалы по теме Стал известен лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы — 2025/2026

Самые дорогие футболисты: