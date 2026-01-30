Скидки
Штутгарт — Янг Бойз, результат матча 29 января 2026, счет 3:2, 8-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Штутгарт» победил «Янг Бойз» и вышел в плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» (Германия) и «Янг Бойз» (Швейцария). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра выступил Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания). Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
3 : 2
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Ундав – 6'     2:0 Демирович – 7'     2:1 Гигович – 42'     2:2 Лаупер – 57'     3:2 Андрес – 90'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав на шестой минуте. Через минуту форвард хозяев Эрмедин Демирович удвоил преимущество. На 42-й минуте полузащитник «Янг Бойз» Армин Гигович один мяч отыграл, а на 57-й минуте Сандро Лаупер счёт сравнял. На 90-й минуте встречи победу хозяевам принёс Чема Андрес.

После восьми туров общего этапа Лиги Европы «Штутгарт» набрал 15 очков и вышел в раунд плей-офф турнира. «Янг Бойз» заработал девять очков.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
