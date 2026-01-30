Стал известен лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы — 2025/2026

Завершился общий этап Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил сербский полузащитник «Лудогорца» Петар Станич. Футболист забил семь мячей (три из которых с пенальти) за восемь матчей и занял первую строчку в гонке бомбардиров. По шесть мячей забили уругвайский нападающий португальской «Браги» Родриго Саласар и форвард «Ноттингем Форест» Игор Жезус.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2025/2026 состоится 30 января в Доме европейского футбола в Ньоне. Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.