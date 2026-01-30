Определились клубы, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026

Определились все команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы по итогам общего этапа турнира..

По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших команд уже гарантировано будут бороться за выход в четвертьфинал турнира. Ими стали «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

Команды, занявшие места с 9-е по 24-е, сыграют в стыках за выход в 1/8 финала турнира. Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.