Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Сельта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились клубы, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026

Определились клубы, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы — 2025/2026
Комментарии

Определились все команды, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги Европы по итогам общего этапа турнира..

По итогам общего этапа Лиги Европы восемь лучших команд уже гарантировано будут бороться за выход в четвертьфинал турнира. Ими стали «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

Команды, занявшие места с 9-е по 24-е, сыграют в стыках за выход в 1/8 финала турнира. Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
Стал известен лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы — 2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android