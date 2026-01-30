Скидки
Определились все команды, которые вышли в плей-офф Лиги Европы

Стали известны все команды, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.

Путёвку в 1/8 финала Лиги Европы получили «Лион», «Астон Вилла», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Порту», «Брага», «Фрайбург» и «Рома».

Следом идут «Генк», «Больнья», «Штутгарт», «Ференцварош», «Ноттингем Форест», «Виктория Пльзень», «Црвена Звезда», «Сельта», ПАОК, «Фенербахче», «Панатинаикос», «Лилль», «Селтик», «Лудогорец», «Динамо» З, «Бранн».

Команды, занявшие места с 9-е по 24-е сыграют в стыках за выход в 1/8 финала турнира. Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 30 января. Церемония начнётся в 15:00 мск.

