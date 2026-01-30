Арбелоа — о поражении от «Бенфики» в ЛЧ: «Реал» был далёк от того, чего мы хотели

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о выездном поражении от лиссабонской «Бенфики» (2:4) в заключительном 8-м туре общего группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы были далеки от того, чего хотели, учитывая сложность матча, требования соперника, атмосферу, цели, которые преследовали они, и наши цели. Не думаю, что мы смогли отыграть все 90 минут на том уровне, на котором нам было нужно. Перед поездкой сюда мы знали, что нам многое предстоит сделать, многое улучшить, и понимаем, что нам ещё предстоит сделать. Чтобы выиграть такой матч, нужно хорошо делать много вещей, а не только одну, и делать это на протяжении всех 90 минут», — приводит слова Арбелоа пресс-служба «Реала».

Мадридский «Реал» уступил в Лиссабоне «Бенфике» со счётом 2:4. В концовке матча при счёте 2:3 в течение нескольких минут «сливочные» получили два удаления. На 90+8-й минуте мадридцы пропустили четвёртый гол от вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина. Это поражение отбросило «Реал» за пределы зоны прямого выхода в 1/8 финала на итоговое девятое место — в зону стыковых матчей плей-офф.

