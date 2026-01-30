Главный тренер «Реала» Арбелоа: это не первый раз, когда вратарь забивает мне гол

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о выездном поражении от лиссабонской «Бенфики» (2:4) в заключительном 8-м туре общего группового этапа Лиги чемпионов с голом голкипера португальцев Анатолия Трубина.

«Это не первый раз, когда вратарь забивает мне гол. Очевидно, им пришлось рискнуть, мы играли в меньшинстве (на два игрока меньше), и нам также нужно было забить гол, чтобы попасть в восьмёрку лучших. Они рискнули, мы рискнули, но в итоге победили они», — приводит слова Арбелоа пресс-служба «Реала».

Мадридский «Реал» уступил в Лиссабоне «Бенфике» со счётом 2:4. В концовке матча при счёте 2:3 в течение нескольких минут «сливочные» получили два удаления. На 90+8-й минуте мадридцы пропустили четвёртый гол от вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

Это поражение отбросило «Реал» за пределы зоны прямого выхода в 1/8 финала на итоговое девятое место — в зону стыковых матчей плей-офф. «Бенфика» благодаря голу Трубина смогла опередить «Марсель» по разнице мячей и занять итоговое 24-е место, минимально необходимое для выхода в стыковые матчи.

