Footmercato: Сафонов укрепил свои позиции в борьбе с Люка Шевалье в «ПСЖ»

Крупное французское издание Footmercato оценило российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после его игры в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Для Сафонова этот матч стал первым после травмы.

«Матвей Сафонов вновь укрепил свои позиции в борьбе с Люка Шевалье. Вернувшись в ворота в матче против «Ньюкасла», Матвей Сафонов подтвердил свой прогресс в «ПСЖ», в очередной раз подчеркнув шаткость статуса Люка Шевалье в иерархии вратарей», — говорится в статье Foot Mercato.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».