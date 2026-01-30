Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Footmercato: Сафонов укрепил свои позиции в борьбе с Люка Шевалье в «ПСЖ»

Footmercato: Сафонов укрепил свои позиции в борьбе с Люка Шевалье в «ПСЖ»
Комментарии

Крупное французское издание Footmercato оценило российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова после его игры в матче заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Для Сафонова этот матч стал первым после травмы.

«Матвей Сафонов вновь укрепил свои позиции в борьбе с Люка Шевалье. Вернувшись в ворота в матче против «Ньюкасла», Матвей Сафонов подтвердил свой прогресс в «ПСЖ», в очередной раз подчеркнув шаткость статуса Люка Шевалье в иерархии вратарей», — говорится в статье Foot Mercato.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Сафонов сыграл впервые за полтора месяца! Но «ПСЖ» потерял Хвичу и остался без топ-8 ЛЧ
Видео
Сафонов сыграл впервые за полтора месяца! Но «ПСЖ» потерял Хвичу и остался без топ-8 ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android