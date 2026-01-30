Скидки
Семшов: Батраков может стать новым капитаном «Локомотива» после потери Баринова

Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о лидерских качествах 20-летнего атакующего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков может стать новым капитаном «Локомотива». Он уже «оброс мышцами» лидера. Играет по всей длине поля, везде полезен, везде помогает. Команда ему доверяет. Главный тренер тоже ему верит. У «Локомотива» достаточно игроков в центре поля с учётом приобретения Лукаса Веры, чтобы пережить потерю Баринова. Если они найдут усиление, то могут укрепить состав. Если нет, то могут спокойно доиграть сезон в нынешнем составе», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В текущем сезоне воспитанник «Локомотива» Алексей Батраков провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и выполнил шесть результативных передач. 13 января было официально объявлено об уходе в ЦСКА воспитанника и многолетнего капитана железнодорожников — опорного полузащитника Дмитрия Баринова.

