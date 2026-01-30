Радимов оценил шансы Черчесова остаться главным тренером «Ахмата» в следующем сезоне

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Ахмата» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Ахмат» потерял много очков в первой части нынешнего сезона. Сейчас у них слишком большое отставание от пятого места, но и зона вылета далеко. Думаю, что Черчесов останется работать и в следующем году.

В следующем сезоне «Ахмат» должен ставить более серьезные задачи, чем сейчас. Катализатором выступает «Балтика», которая с менее сильными футболистами находится выше. В следующем году с «Ахмата» будет спрос примерно как с «Балтики», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Ахмат» ушёл на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. В первом матче после зимней паузы команда Станислава Черчесова сыграет с ЦСКА.