Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил шансы Черчесова остаться главным тренером «Ахмата» в следующем сезоне

Радимов оценил шансы Черчесова остаться главным тренером «Ахмата» в следующем сезоне
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Ахмата» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Ахмат» потерял много очков в первой части нынешнего сезона. Сейчас у них слишком большое отставание от пятого места, но и зона вылета далеко. Думаю, что Черчесов останется работать и в следующем году.

В следующем сезоне «Ахмат» должен ставить более серьезные задачи, чем сейчас. Катализатором выступает «Балтика», которая с менее сильными футболистами находится выше. В следующем году с «Ахмата» будет спрос примерно как с «Балтики», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Ахмат» ушёл на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 22 очка. В первом матче после зимней паузы команда Станислава Черчесова сыграет с ЦСКА.

Материалы по теме
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
«Ахмат» впечатляет новыми трансферами. И перестраивается под Черчесова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android