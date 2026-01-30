Вратарь «Бенфики» Трубин опубликовал пост после исторического гола в ворота «Реала» в ЛЧ
Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост после своего гола в ворота «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (4:2).
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30' 1:1 Шельдеруп – 36' 2:1 Павлидис – 45+5' 3:1 Шельдеруп – 54' 3:2 Мбаппе – 58' 4:2 Трубин – 90+8'
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'
«Мой дебют в Лиге чемпионов начался с матча против «Реала». Прошло пять лет — и снова «Реал». Только теперь уже с «Бенфикой». И с другим ощущением себя на поле. Иногда футбол позволяет больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня», — написал Трубин на личной странице в одной из социальных сетей.
Трубин стал первым вратарём в истории, который забил гол в еврокубковых турнирах.
«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.
