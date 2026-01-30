Вратарь «Бенфики» Трубин опубликовал пост после исторического гола в ворота «Реала» в ЛЧ

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост после своего гола в ворота «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (4:2).

«Мой дебют в Лиге чемпионов начался с матча против «Реала». Прошло пять лет — и снова «Реал». Только теперь уже с «Бенфикой». И с другим ощущением себя на поле. Иногда футбол позволяет больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня», — написал Трубин на личной странице в одной из социальных сетей.

Трубин стал первым вратарём в истории, который забил гол в еврокубковых турнирах.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.