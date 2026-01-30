Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Бенфики» Трубин опубликовал пост после исторического гола в ворота «Реала» в ЛЧ

Вратарь «Бенфики» Трубин опубликовал пост после исторического гола в ворота «Реала» в ЛЧ
Комментарии

Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин опубликовал пост после своего гола в ворота «Реала» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (4:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
4 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 30'     1:1 Шельдеруп – 36'     2:1 Павлидис – 45+5'     3:1 Шельдеруп – 54'     3:2 Мбаппе – 58'     4:2 Трубин – 90+8'    
Удаления: нет / Асенсио – 90+2', Родриго – 90+7'

«Мой дебют в Лиге чемпионов начался с матча против «Реала». Прошло пять лет — и снова «Реал». Только теперь уже с «Бенфикой». И с другим ощущением себя на поле. Иногда футбол позволяет больше, чем ты планируешь. Даже гол. Спасибо всем, кто болел и был с нами сегодня», — написал Трубин на личной странице в одной из социальных сетей.

Трубин стал первым вратарём в истории, который забил гол в еврокубковых турнирах.

«Реал» набрал 15 очков в восьми матчах общего этапа ЛЧ и не вышел в 1/8 финала турнира. «Бенфика» финишировала в зоне плей-офф с девятью очками.

Материалы по теме
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео
ЭТО ЧУДО МОУРИНЬЮ! Решающий гол за плей-офф ЛЧ «Реалу» забил вратарь на 90+8-й!!! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android