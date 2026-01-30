Скидки
Видеообзор поражения ПАОКА с Оздоевым в матче с «Лионом» в Лиге Европы

Видеообзор поражения ПАОКА с Оздоевым в матче с «Лионом» в Лиге Европы
«Лион» обыграл ПАОК в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы со счётом 4:2.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
4 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Якумакис – 20'     1:1 Имбер – 34'     2:1 Мера – 55'     2:2 Мейте – 66'     3:2 Карабец – 88'     4:2 Гомес Родригес – 90+3'    
Удаления: нет / Константелиас – 41'

В составе победителей забивали Реми Имбер, Халис Мера, Адам Карабец и Алехандро Гомес Родригес.

За ПАОК отличились Георгиос Якумакис и Суалихо Мейте. На 41-й минуте греческий клуб остался в меньшинстве после удаления Янниса Константелиаса. В стартовом составе клуба вышел российский полузащитник Магомед Оздоев, который был заменён на 90+1-й минуте.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Лион» финишировал на первом месте в турнирной таблице и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. ПАОК финишировал на 17-й строчке и сыграет в стыках.

