Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор сухой победы «Штурма» над «Бранном» в Лиге Европы с Худяковым в воротах

Видеообзор сухой победы «Штурма» над «Бранном» в Лиге Европы с Худяковым в воротах
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск на поле стадиона «Меркур Арена» в Граце (Австрия) завершился матч заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и норвежским «Бранном». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Китеишвили – 85'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Этот матч стал первым «сухим» в сезоне для российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова.

Австрийцы набрали семь очков в восьми матчах и завершили групповой этап ЛЕ на 26-м месте, завершив выступление в турнире. «Бранн» с девятью очками занял 24-е место и получил последнюю путёвку в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Даниил Худяков провёл за «Штурм» первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android