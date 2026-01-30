Видеообзор сухой победы «Штурма» над «Бранном» в Лиге Европы с Худяковым в воротах

В ночь с 29 на 30 января мск на поле стадиона «Меркур Арена» в Граце (Австрия) завершился матч заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и норвежским «Бранном». Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Этот матч стал первым «сухим» в сезоне для российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова.

Австрийцы набрали семь очков в восьми матчах и завершили групповой этап ЛЕ на 26-м месте, завершив выступление в турнире. «Бранн» с девятью очками занял 24-е место и получил последнюю путёвку в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы.