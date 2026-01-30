Даниил Худяков провёл за «Штурм» первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026

Австрийский «Штурм» в домашнем матче заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы победил на своём поле норвежский «Бранн». Этот матч стал первым «сухим» в нынешнем сезоне для российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова.

Всего Худяков в текущем сезоне провёл за клуб из Граца семь матчей во всех турнирах и пропустил в них 12 голов. Пять из этих игр с девятью пропущенными мячами прошли в рамках австрийской Бундеслиги, ещё две встречи Даниил сыграл в Лиге Европы (три пропущенных мяча, один «сухой» матч).

За «Штурм» Даниил Худяков выступает с июля 2024 года.

