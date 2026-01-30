Скидки
Главная Футбол Новости

Даниил Худяков провёл за «Штурм» первый «сухой» матч в сезоне-2025/2026

Комментарии

Австрийский «Штурм» в домашнем матче заключительного 8-го тура общего группового этапа Лиги Европы победил на своём поле норвежский «Бранн». Этот матч стал первым «сухим» в нынешнем сезоне для российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
29 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
1:0 Китеишвили – 85'    

Всего Худяков в текущем сезоне провёл за клуб из Граца семь матчей во всех турнирах и пропустил в них 12 голов. Пять из этих игр с девятью пропущенными мячами прошли в рамках австрийской Бундеслиги, ещё две встречи Даниил сыграл в Лиге Европы (три пропущенных мяча, один «сухой» матч).

За «Штурм» Даниил Худяков выступает с июля 2024 года.

Комментарии
