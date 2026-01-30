L'Equipe рассказал о состоянии Шевалье после того, как в матче с «Ньюкаслом» вышел Сафонов

Авторитетное издание L'Equipe рассказало, как голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье отреагировал на то, что он остался на скамейке запасных в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1). Вместо него место в воротах занял российский голкипер Матвей Сафонов.

«Шевалье выглядел задетым в среду вечером, но в последние часы не пребывал в отчаянии. Он понимает, что конкуренция и требования в таком клубе крайне высоки — именно за этим он сюда и пришёл», — говорится в статье.

Для Сафонова этот матч стал первым после травмы. В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».