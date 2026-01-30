Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Opta назвала главного фаворита Лиги Европы

Opta назвала главного фаворита Лиги Европы
Комментарии

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на исход Лиги Европы после завершения общего этапа турнира. Аналитическая модель выделила явного фаворита, существенно оторвавшегося от конкурентов по вероятности итоговой победы.

Главным претендентом на трофей названа «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери получила 44% шансов на титул — показатель, который более чем в четыре раза превышает ближайшего преследователя. Второе место в рейтинге заняла «Рома» с вероятностью победы 10,1%, следом расположился «Порту» (9,3%). В пятёрку также вошли «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных участников турнира не превышают 5%.

В топ-10 прогнозов Opta также оказались «Штутгарт», «Брага», «Бетис», «Фрайбург» и «Мидтьюлланн». При этом аналитики подчёркивают: столь высокий процент «Астон Виллы» — редкость для стадии плей-офф и отражение стабильности команды на дистанции общего этапа.

Материалы по теме
«Астон Вилла» совершила камбэк и обыграла «Зальцбург» благодаря голу на 87-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android