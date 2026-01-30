Opta назвала главного фаворита Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на исход Лиги Европы после завершения общего этапа турнира. Аналитическая модель выделила явного фаворита, существенно оторвавшегося от конкурентов по вероятности итоговой победы.

Главным претендентом на трофей названа «Астон Вилла». Команда Унаи Эмери получила 44% шансов на титул — показатель, который более чем в четыре раза превышает ближайшего преследователя. Второе место в рейтинге заняла «Рома» с вероятностью победы 10,1%, следом расположился «Порту» (9,3%). В пятёрку также вошли «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных участников турнира не превышают 5%.

В топ-10 прогнозов Opta также оказались «Штутгарт», «Брага», «Бетис», «Фрайбург» и «Мидтьюлланн». При этом аналитики подчёркивают: столь высокий процент «Астон Виллы» — редкость для стадии плей-офф и отражение стабильности команды на дистанции общего этапа.