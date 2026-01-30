Толстых ответил, почему за время руководства ПФЛ и РФС не «помог» «Динамо» стать чемпионом

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых ответил на вопрос о соблазне использовать административный ресурс для помощи бело-голубым в турнирной борьбе.

— Неужели за столько лет руководства футболом у вас не возникало соблазна чуточку «помочь» родному клубу в медальной борьбе?

— Нашей задачей было создать равные, конкурентные условия. Мы работали в рамках регламентных норм, должны были заложить фундаментальные вещи: футбол — честная, спортивная, конкурентная борьба. Раз получилось так, что это ещё и бизнес, то везде должны быть жёсткие правила для всех участников соревнований. И задача футбольной власти — эти условия разрабатывать и соблюдать. То, что я занимал руководящие посты, не значит, что я имею право создавать преференции для клуба. «Динамо» не использовало рычаги, которые потенциально можно было использовать. Это ответственность перед теми, кто доверил тебе совмещение. Если «Динамо» не стало чемпионом, значит, соперники были сильнее, — сказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 января 2026 года Николаю Толстых исполнилось 70 лет.

