Экс-президент ПФЛ и РФС Толстых: Россия в чём-то даже подала пример Европе

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал о становлении профессионального футбола в России

«В начале 1990-х клубы как новые субъекты отечественного спорта тогда только создавались. И мне пришлось, помимо обеспечения жизнедеятельности «Динамо», заниматься ещё и созданием клубной системы. Это требовало многочисленных поездок по стране с разъяснениями: что такое профессиональный клуб и для чего создаётся, как они будут объединены в одну ассоциацию и так далее. При нас разрабатывалась законодательная и нормативная база, чтобы в трудовой книжке футболиста появилась запись «спортсмен-профессионал». Мы адаптировали регламентные нормы российского футбола к международным требованиям — например, трансферную систему. Всё это надо было не только создать в новой России, но и привести в соответствие с требованиями ФИФА, УЕФА. Это заняло десятилетия кропотливой работы. Но она того стоила. Напомню, на том этапе количество клубов в трёх лигах доходило до 180. Чем можно гордиться: мы заложили правильные основы профессионального футбола в стране. ФИФА с УЕФА неоднократно отмечали, как быстро Россия прошла очень непростой путь становления клубной системы, а в чём-то даже и подала пример Европе.

Так, по инициативе ПФЛ совместно с РФС и при поддержке его руководителя Вячеслава Ивановича Колоскова была разработана и внедрена система лицензирования футбольных клубов. Сегодня руководство по лицензированию РФС представляет собой более обширный и современный документ, но его основные критерии — кадровые, финансовые, инфраструктурные, спортивные и юридические — были заложены нами. В 1994 году лига приняла обязательные требования к нелюбительским клубам, и РФС нас в этом вопросе поддержал. Я возглавлял процедуру лицензирования семь лет. Никита Палыч Симонян был моим заместителем со стороны футбольного союза. Лицензирование позволило придать стройность процессу становления футбола в РФ и в то же время давало возможность видеть происходящие процессы в футбольном хозяйстве через документы, понимать, как эти процессы можно и нужно регулировать в интересах дальнейшего развития российского клубного футбола», — рассказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 января 2026 года Николаю Толстых исполнилось 70 лет.