Бывший президент «Динамо», ПФЛ и РФС Толстых рассказал, как отметит 70-летний юбилей

Экс-президент ПФЛ и РФС, первый президент московского «Динамо» Николай Толстых рассказал, как планирует отметить приближающийся юбилей и какое значение для него имеет путь в футболе и спортивном управлении.

«Юбилей надвигается неотвратимо и быстрее, чем хотелось бы (улыбается). В «Динамо» я пришёл 11-летним мальчиком, а юбилей встречаю советником председателя общества. Значительные этапы жизни связаны с футбольным клубом «Динамо», ПФЛ, РФС, Олимпийским комитетом. Осмысливая формат мероприятия, я понял, что хочу провести этот день с близкими, друзьями, коллегами, которые на протяжении различных жизненных этапов были рядом. Многих из этих умных, преданных стране, спорту достойных людей я отношу к числу своих наставников и учителей. Хочется поблагодарить их всех лично за всё, что они дали мне как личности и человеку. Это в первую очередь ответственность, дисциплина, компетентность.

И очень приятно, что все приглашённые откликнулись на приглашение. В этом прежде всего проявляется элемент уважения. Ситуации бывали разные, в каких-то вопросах мы с коллегами расходились, но главное, что все наши усилия были направлены на развитие спорта, футбола, достижение высоких результатов, подготовку и воспитание спортсменов и специалистов», — рассказал Толстых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

30 января 2026 года Николаю Толстых исполнилось 70 лет.